Польша покупает у США ракетные системы HIMARS, дальность полета которых составляет до 300 километров. О сделке сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

"В воскресенье, 10 февраля, председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщат о закупке для вооруженных сил Польши мобильных ракетных систем ", - уточнили в пресс-службе.



"Мы преодолели еще один барьер, польская армия вступает в следующую стадию развития, в следующую стадию модернизации. Ракеты HIMARS это современное оружие, которое незаменимо для польской армии. Это оружие, которое может отпугнуть возможного врага", - сказал министр обороны.



HIMARS - это ракетно-артиллерийская система высокой мобильности, использующая управляемые боеприпасы c дальностью полета от двух до 300 километров. Пусковая установка размещается на легком бронированном грузовике.



Вместе с ракетными пусковыми установками Польша также получит боеприпасы, учебный и логистический пакеты. Эти ракетные комплексы используются в настоящее время рядом армий стран НАТО.

Ранее "Страна" сообщала, что в Калининграде подозревают, что Польша построит остров у берегов России для НАТО.

Также мы рассказывали, что Украина продолжит закупать ракеты Javelin и другое оружие у США.