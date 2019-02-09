В субботу, 9 февраля, в Киеве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием Mercedes и Peugeot. Об этом передает "Информатор".

Авария случилась на улице Елены Телиги. Две иномарки ехали по дороге и не разминулись. В результате столкновения один автомобиль на большой скорости влетел в столб, а второй залетел на возвышенность и врезался в дерево. В салоне Peugeot находились ребенок и пожилая женщина.

Отмечается, что Mercedes двигался по полосе движения общественного транспорта. Peugeout поворачивал со среднего ряда на улицу Кирилловскую, однако второе авто не пропустило его.

На записи видеорегистратора видно, как водитель Peugeot попытался уйти от столкновения, но вылетел на возвышенность и врезался в дерево. Водитель Mercedes не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб.

Все участники ДТП не пострадали, но оба автомобиля получили серьезные повреждения.





Напомним, что в Житомире на сессии облсовета из-за смертельного ДТП подрались депутаты.

Также в страшном ДТП на проспекте Победы в Киеве погибла мать известной певицы.