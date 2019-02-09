Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожаловался, что в социальных сетях начали массово появляться его страницы-двойники. Об этом дипломат написал в Twitter.

Министр также посоветовал остерегаться провокаций и фейков.

"Раньше мои аккаунты в социальных сетях пытались просто взломать или блокировать, теперь вот наплодили двойников. Будьте осторожны с тем, что и кого читаете. Провокаций и фейков чем дальше, тем больше. Будем работать над улучшением кибергигиены в сети", - рассказал Климкин.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева фейковые полицейские "обыскали" турка и отняли у него все деньги.

Также "Слуга народа" заявила о готовящихся фейковых митингах от имени партии.

Напомним, что стала известна новая схема мошенников в Instagram с фейковым аккаунтом Приватбанка.