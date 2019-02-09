Сегодня, 9 февраля, киевское Динамо провело свой заключительный контрольный матч на зимних сборах в Испании. Соперником "бело-синих" был норвежский клуб Волеренга.

Матч на городском стадионе Марбельи начался в 14:00 по киевскому времени (13:00 по местному). Подопечные Хацкевича одержали победу со счетом 2 - 1, как передает официальный Facebook киевлян.

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Динамо начало игру в таком составе: Бущан, Кравченко, Шабанов, Алибеков, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Гармаш, Смирный, Шепелев, Русин.

Теперь, после этого матча, Динамо начинает целенаправленную подготовку к игре в 1/16 Лиги Европы против греческого Олимпиакоса. Первый поединок, 14 февраля, "бело-синие" проведут на выезде.

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо проиграло спарринг соккер-клубу из США.

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