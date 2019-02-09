В Италии полиция отпустила активистов, которые обклеили виллу министра внутренних дел Арсена Авакова плакатами с фото убитых украинскими активистами. Об этом в Facebook сообщил блогер Антон Ходза.

Также одновременно в Борисполе задержали активиста, одного из организаторов акции "Кто заказал Катю Гандзюк" - Назария Кравченко.

"Параллельно в Борисполе задержали Кравченко, который вернулся из Италии, где активисты повесили на заборе итальянской виллы Авакова напоминание о нерасследовании нападения на активистов. По нашей информации, требуют видео с камеры гоу-про", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, 6 февраля на заборе итальянской виллы министра внутренних дел Украины Арсена Авакова появились фамилии, даты рождения и смерти активистов Екатерины Гандзюк, Александра Музычко, Павла Шеремета и Ирины Ноздровськой, вывешенные активистами.

Также в 2018 году Аваков раздал неизвестным гражданским лицам 199 "стволов".