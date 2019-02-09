Количество жертв при обрушении здания в турецком Стамбуле увеличилось до 18. Об этом передает РИА "Новости".

"Число погибших к настоящему моменту достигло 18 человек. Есть информация, что под завалами находится по крайней мере еще один выживший при обрушении, с ним поддерживается контакт, в течение часа мы рассчитываем добраться до него", - сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Также по словам министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, в бетоне, который использовался при строительстве дома, было обнаружено большое количество морского песка, при этом только три этажа здания были построены по лицензии.

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото и видео с места обрушения многоэтажки в Стамбуле, где под завалами остались люди.

Также из-под рухнувшей многоэтажки в Стамбуле вытащили живую девочку, которая провела 18 часов под обломками.