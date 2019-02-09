В субботу, 9 февраля, в центре Киева автомобиль вылетел на тротуар и врезался в террасу ресторана. Об этом передает "Информатор".

ДТП произошло на улице Льва Толстого около ресторана Pastateca в 14:45. По словам свидетелей, Renault подрезал проезжающий мимо Audi.

"Renault двигался по улице Льва Толстого в сторону одноименной площади. На перекрестке с улицей Владимирской "француза" подрезал Audi, который поворачивал с Льва Толстого налево на Владимирскую. Чтобы избежать столкновения, водитель Renault Megane вырулил на тротуар и, снеся клумбы и декорации, влетел в террасу ресторана Pastatecа. Водитель Audi скрылся с места происшествия", - рассказали очевидцы.

В результате ДТП никто не пострадал, так как летняя терраса ресторана была закрыта на зиму, а пешеходов в этот момент на тротуаре не оказалось. Водитель отделался легким испугом.

Фото: kiev.informator.ua

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