На сегодняшний день встреча или беседа президентов России и США возможны, но все это требует серьезной подготовки.

О том, что сложные отношения между РФ и США мешают провести беседу президентов Путина и Трампа заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов. Однако, по мнению дипломата, такие разговоры "всегда позитивно сказываются на международной ситуации". Об этом передают РИА Новости.

"Разумеется, сегодня трудно сказать, где и когда контакт между лидерами возможен. К разговору нужно серьезно готовиться, сделать максимум возможного для того, чтобы он был результативен", - сказал Антонов.

По мнению посла, РФ и США несут большую ответственность за международный мир и безопасность, и от уровня их взаимодействия зависят многие вопросы международной повестки дня.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в США хотят допросить переводчиков, присутствовавших на встречах Трампа и Путина.

Также мы писали, что Трамп и Путин не встретились, но поговорили на саммите "Большой двадцатки".