Экс-заместитель главы АП, известный юрист и правозащитник Андрей Портнов подал в суд иски против МИД Украины, Генпрокуратуры, посольства Украины в Канаде и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко в связи с тем, что Канада продлевает действие санкций против него. Об этом Шевченко сообщил в Facebook.

Дипломат отметил, что 11 февраля в Печерском райсуде Киева состоится первое судебное заседание по данным искам. Он назвал их попыткой "расколоть партнерство между Украиной и Канадой".

"Портнов провоцирует, пытается выставить себя политической жертвой и расколоть партнерство между Украиной и Канадой. Такого подарка он не получит. Мы в посольстве профессионально и скрупулезно передаем Канаде информацию от украинских правоохранителей. Наша юридическая позиция - твердая и отстраненная от частных суждений", - написал Шевченко.

Сам Портнов в своем телеграмм-канале также прокомментировал эту информацию:

"Я поймал и документально зафиксировал посла Украины в Канаде на даче ложных показаний канадскому правосудию. Поэтому, подал несколько новых исков в Украине, более десяти заявлений и ходатайств в правоохранительные и судебные органы Украины, уже выиграл два судебных процесса, одним из которых обязал ДБР расследовать внесение сфальсифицированных МИД и послом в Канаде данных Канадским органам юстиции, добился начала расследования противоправных действий фигуранта и начал новый судебный процесс в апелляционной инстанции Канады.

А попутно ещё и раскрыл незаконную деятельность, государственную измену, сокрытие доходов и внесение недостоверных данных в декларацию Посла в Канаде Шевченко, совершившего в оккупированном Крыму продажу земли по российским законам, на российском нотариальном бланке, за российские рубли и с указанием адреса: "Российская федерация. Республика Крым".

Поэтому, это две разных истории, по одной из которых он точно станет токсичным фигурантом большого уголовного скандала. Я не отпущу его ни на минуту".

Напомним, что канадский суд подтвердил, что у Портнова нет вины ни в одной стране мира.

Также комитет по Нацбезопасности обратится к СБУ с требованием привлечь Портнова за госизмену.