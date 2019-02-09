Многие компании после Brexit планируют перенести свои офисы из Великобритании в другие страны, например, в Нидерланды. Об этом пишет The Guardian.

В настоящий момент правительство Нидерландов ведет переговоры с 250 компаниями о переводе их бизнеса из Британии после Brexit. При этом данный процесс продолжается не первый год. В 2018 году в страну "переехало" 42 компании. Таким образом, в Нидерландах появилось почти 2 тысячи новых рабочих мест. В этом году правительство страны хочет увеличить усилия по привлечению британского бизнеса.

Среди тех, кто уже выбрал Нидерланды - телеканал Discovery, Sony и Bloomberg. Большинство из 250 компаний, с которыми ведутся переговоры на данный момент, являются британскими, но некоторые из них американские или азиатские, которые подумывают перенести свои европейские филиалы в другую страну.

Напомним, ранее министры британского правительства тайно обсудили план отсрочки выхода страны из Евросоюза на восемь недель. Они понадеялись, что ЕС пойдет на этот шаг при условии, что Палата общин в конечном итоге поддержит соглашение о Brexit Терезы Мэй. Таким образом Великобритания будет оставаться членом ЕС на текущих условиях до 24 мая.

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