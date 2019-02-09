Актриса Comedy Woman извинилась перед Михалковым за скандальную шутку про генерала Карбышева
Российская комедийная актриса Наталья Медведева извинилась за шутку про погибшего советского генерала Дмитрия Карбышева. Об этом сообщает "КП".
"Приношу свои глубокие извинения за номер в Comedy Woman, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня", - извинилась она.
Сам инцидент произошел еще в 2013 году, но развязка наступила только сейчас. Всплыла эта "шуточка" в начале января 2019 года, минутный фрагмент выпуска выложили несколько пользователей в Юсети. Многие копии уже удалены, но в программе Никиты Михалкова "шутка" так и останется.
Медведева объяснила, что комедийный номер был написан авторами передачи и одобрен продюсерами канала ТНТ.
"Все актрисы (это не секрет) подписывают контракт, по которому произносят тот текст, который им выдают. Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж, и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом, еще раз искренне прошу прощения", - добавила она.
Напомним, что российский режиисер Никита Михалков в эфире авторской программы "Бесогон" назвал участниц телешоу Comedy Woman овцами из-за шутки о советском генерале Дмитрии Карбышеве.
Так Медведева пошутила про "замерзший дух" генерала Карбышева. Михалков возмутился шуткой, а самого Карбышева назвал примером стойкости, с которого некоторым следует брать пример.
"Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так. Они сами понимают, что они говорят?" - задался вопросом Михалков.
Ранее "Страна" сообщала, что Никита Михалков упал на улице перед теледебатами.