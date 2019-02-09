Российская комедийная актриса Наталья Медведева извинилась за шутку про погибшего советского генерала Дмитрия Карбышева. Об этом сообщает "КП".

"Приношу свои глубокие извинения за номер в Comedy Woman, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня", - извинилась она.

Сам инцидент произошел еще в 2013 году, но развязка наступила только сейчас. Всплыла эта "шуточка" в начале января 2019 года, минутный фрагмент выпуска выложили несколько пользователей в Юсети. Многие копии уже удалены, но в программе Никиты Михалкова "шутка" так и останется.

Медведева объяснила, что комедийный номер был написан авторами передачи и одобрен продюсерами канала ТНТ.

"Все актрисы (это не секрет) подписывают контракт, по которому произносят тот текст, который им выдают. Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж, и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом, еще раз искренне прошу прощения", - добавила она.

Напомним, что российский режиисер Никита Михалков в эфире авторской программы "Бесогон" назвал участниц телешоу Comedy Woman овцами из-за шутки о советском генерале Дмитрии Карбышеве.

Так Медведева пошутила про "замерзший дух" генерала Карбышева. Михалков возмутился шуткой, а самого Карбышева назвал примером стойкости, с которого некоторым следует брать пример.

"Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так. Они сами понимают, что они говорят?" - задался вопросом Михалков.

Ранее "Страна" сообщала, что Никита Михалков упал на улице перед теледебатами.

Также Михалкова госпитализировали и прооперировали.