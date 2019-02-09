Сборная Украины 9 февраля продолжила выступление в Кубке Федераций по теннису. Об этом передает "Укринформ".

Украина провела два одиночных матча с командой Польши. В первом поединке полячка Магдалена Френх обыграла украинку Екатерину Козлову - 3:6, 7:5, 6:2. Во втором наша соотечественница Даяна Ястремская победила Игу Свьонтек из Польши - 7:6 (2), 6:4.

В рамках третьего, решающего матча противостояния Марта Костюк в дуэте с Козловой сыграли с Свьонтек и Росольской - 1:6, 6:1, 6:7 (5:7). Таким образом, сборная Украины по теннису с общим счетом 1:2 проиграла матч за 3-е место в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации команде Польши.

Напомним, 6 февраля теннисистка Ястремская принесла Украине первую победу в Кубке Федераций.

Также мы писали, что Свитолина отказалась играть за сборную Украины в Кубке Федераций.