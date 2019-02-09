Сегодня первый полуфинал нацотбора на Евровидение. Как голосовать и порядок выступления артистов
Сегодня, 9 февраля, Украина узнает первых финалистов национального отбора Евровидения - 2019. В Киеве, в 19.00 начнется первый полуфинал конкурса, дальше пройдут три исполнителя. Организаторы на официальном сайте опубликовали правила голосования для первого полуфинала.
Баллы для прохода в финал будут начислять члены жюри. Если несколько артистов в итоге наберут одинаковое количество баллов, преимущество получит тот, за кого больше голосов отдали зрители.
Чтобы отдать свой голос за понравившегося артиста телезрителям надо будет отправить SMS с его порядковым номером на номер 7766. Кроме того, бесплатно проголосовать можно при помощи мобильного приложения "Телепортал". За одного участника будет засчитываться только одно SMS-сообщение с одного телефонного номера или один голос в приложении.
Напомним, участники будут выступать в таком порядке:
1. The Hypnotunez
2. Letay
3. Vera Kekela
4. ЦеШо
5. Yuko
6. Maruv
7. Brunettes Shoot Blondes
8. Bahroma.
Напомним, что в Украине стартовал Нацотбор на Евровидение.
Также в вагоне метро Киева избили ногами по лицу участника Нацотбора Евровидени.