Сегодня, 9 февраля, Украина узнает первых финалистов национального отбора Евровидения - 2019. В Киеве, в 19.00 начнется первый полуфинал конкурса, дальше пройдут три исполнителя. Организаторы на официальном сайте опубликовали правила голосования для первого полуфинала.

Баллы для прохода в финал будут начислять члены жюри. Если несколько артистов в итоге наберут одинаковое количество баллов, преимущество получит тот, за кого больше голосов отдали зрители.

Чтобы отдать свой голос за понравившегося артиста телезрителям надо будет отправить SMS с его порядковым номером на номер 7766. Кроме того, бесплатно проголосовать можно при помощи мобильного приложения "Телепортал". За одного участника будет засчитываться только одно SMS-сообщение с одного телефонного номера или один голос в приложении.

Напомним, участники будут выступать в таком порядке:

1. The Hypnotunez

2. Letay

3. Vera Kekela

4. ЦеШо

5. Yuko

6. Maruv

7. Brunettes Shoot Blondes

8. Bahroma.

Напомним, что в Украине стартовал Нацотбор на Евровидение.

Также в вагоне метро Киева избили ногами по лицу участника Нацотбора Евровидени.