В субботу, 9 февраля, спасателям удалось вытащить на берег мальчика, который дрейфовал на льдине в 12 метрах от берега. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Так, информация об инциденте поступила в ГСЧС около 12:50. Происшествие случилось на Русановском канале. Очевидцы сообщили, что маленький мальчик (как выяснилось позже ему 12 лет - Прим.Ред.) оказался на льдине в 12 метрах от берега.

Спасатели тут же прибыли на вызов. С помощью лодки и водолазного снаряжения они спасли ребенка. Мальчик невредим, однако был напуган. Выяснилось, что он с друзьями играл у реки и решил прыгнуть на лед, часть льдины откололась и вместе с мальчиком оторвалась от берега.

Напомним, в Киеве спасатели достали из реки рыбака и полицейских, которые пытались его спасти.

Также мы писали, что в Волынской области на льдине нашли труп первоклассника.