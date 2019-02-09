В Хмельницкой области на ходу загорелся пассажирский автобус. Фото
Вчера, в пятницу 8 февраля, в Хмельницкой области произошло ЧП: на ходу загорелся пассажирский микроавтобус. Об этом сказано в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Происшествие случилось около села Голозубинцы Дунаевецкого района.
На момент прибытия спасателей огнем были охвачены моторный отсек и салон автомобиля. Пожарные локализовали пожар в 15:42 и ликвидировали в 15:45.
"Травмированных и погибших на месте происшествия не было. Предполагаемая причина пожара - недостатки конструкций агрегатов транспортного средства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на момент возникновения пожара в салоне авто находился только водитель.
Фото: dsns.gov.ua
Напомним, что под Житомиром загорелся автобус c пассажирами, едущими из Польши.