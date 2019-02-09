В Киеве полиция задержала девушку, которая знакомилась в интернете с иностранцами, приходила к ним в гости, подсыпала снотворное и затем обворовывала. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Только на этой неделе в Шевченковском районе Киева было зарегистрировано два случая, когда мужчины пострадали от действий задержанной. По данным полицейских, она искала своих жертв на сайте знакомств. Как правило, свидания с мужчинами происходили в квартирах, где они жили. В какой-то момент она подливала им в алкогольные напитки снотворное, а когда они засыпали, обворовывала их.

Правоохранители доказали причастность злоумышленницы к двум эпизодам, но они подозревают, что их было гораздо больше. Оперативники установили, что у подозреваемой есть знакомый, который во время совершения преступлений выполнял роль водителя и в дальнейшем занимался сбытом похищенного имущества.

Во время обыска по месту жительства девушки полицейские обнаружили таблетки, а также емкость с неизвестным веществом. Изъятое направили на экспертизу. Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанной сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест.

Видео: YouTube/ поліція Києва

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве грабители убили иностранца, которого не смогли усыпить снотворным.

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