В лондонском аэропорту Хитроу идущий на посадку самолет не смог приземлится из-за сильного бокового ветра. Видео с инцидентом опубликовали в сети.

На записи видно, как пилотам почти удалось посадить самолет, однако из-за сильного порыва ветра лайнеру пришлось экстренно набирать высоту.

Отметим, что сейчас над Великобританией бушует ураган Эрика. Синоптики прогнозируют, что в отдельных регионах страны скорость ветра может достигать 31 метра в секунду.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе совершил экстренную посадку самолет, не долетевший до Варшавы.

Также в Австрии во время авиашоу в озеро Вольфгангзее рухнул самолет.

Напомним, что самолет рейса Киев - Вена сломался в первый же день работы нового лоукостера в Украине.