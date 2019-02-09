В Британии лайнер с пассажирами не смог приземлиться из-за урагана Эрика и экстренно ушел на взлет. Видео
В лондонском аэропорту Хитроу идущий на посадку самолет не смог приземлится из-за сильного бокового ветра. Видео с инцидентом опубликовали в сети.
На записи видно, как пилотам почти удалось посадить самолет, однако из-за сильного порыва ветра лайнеру пришлось экстренно набирать высоту.
Отметим, что сейчас над Великобританией бушует ураган Эрика. Синоптики прогнозируют, что в отдельных регионах страны скорость ветра может достигать 31 метра в секунду.
Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе совершил экстренную посадку самолет, не долетевший до Варшавы.
Также в Австрии во время авиашоу в озеро Вольфгангзее рухнул самолет.
Напомним, что самолет рейса Киев - Вена сломался в первый же день работы нового лоукостера в Украине.
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