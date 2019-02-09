Форум Порошенко "Открытый диалог", проходивший в Киеве 9 февраля, обошелся его штабу в 1,5 миллиона гривен. Об этом со ссылкой на официального представителя президента Руслана Князевича передает Lb.ua.

По словам Князевича, на аренду Дворца спорта, где проходило мероприятие, ушло 300 тысяч гривен. Это обычная цена для желающих снять это помещение. Остальные 1,2 млн гривен ушли на организацию трансляции форума телеканалами. Не учтены еще транспортные расходы и техническое обеспечение. В понедельник штаб рассчитывает получить договора, тогда станет понятна общая сумма расходов.

"Мы первые и единственные, кто зарегистрировал кандидата и в тот же день, 7 февраля - доверенное лицо, распорядителя фонда, (им стала Нина Южанина - Прим.Ред.). А 8 февраля с самого утра открыли счет, до обеда его наполнили, а после обеда уже смогли проводить оплаты", - заявил Князевич.

Напомним, "Страна" следила за происходящим на форуме Порошенко в Киеве в режиме онлайн и публиковала главные тезисы, которые озвучил президент. В частности, он, как и обычно, говорил про НАТО и ЕС, томос и ПЦУ, а также объявил об официальном старте своей предвыборной кампании.

Также после форума "Страна" спросила у агитаторов Порошенко, платят ли им по 1000 гривен.