Делегацию ПЦУ не пустили в монастырь на Святой горе Афон. Фото
В субботу, 9 февраля, делегацию Православной церкви Украины, которая по благословению Константинопольского патриарха Варфоломея пребывает с визитом на Святой Горе Афон, не пустили на территорию Свято-Пантелеймоновой обители. Об этом сообщает Союз православных журналистов.
Сообщается, что игумен Пантелеймонова монастыря архимандрит Евлогий закрыл монастырские ворота перед представителями ПЦУ, не благословив их войти в храм и приложиться к мощам.
Игумен пояснил членам делегации ПЦУ, что в этой обители их не признают, как священнослужителей ни сейчас, и не планируют этого делать в будущем.
Фото: spzh.news
Ранее "Страна" сообщала, что монахи Афона официально отказали Варфоломею в признании ПЦУ.
Также в Православной церкви Чехии и Словакии не признали ПЦУ, а Епифания назвали самозванцем.