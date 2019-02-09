В субботу, 9 февраля, делегацию Православной церкви Украины, которая по благословению Константинопольского патриарха Варфоломея пребывает с визитом на Святой Горе Афон, не пустили на территорию Свято-Пантелеймоновой обители. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

Сообщается, что игумен Пантелеймонова монастыря архимандрит Евлогий закрыл монастырские ворота перед представителями ПЦУ, не благословив их войти в храм и приложиться к мощам.

Игумен пояснил членам делегации ПЦУ, что в этой обители их не признают, как священнослужителей ни сейчас, и не планируют этого делать в будущем.

Фото: spzh.news

Ранее "Страна" сообщала, что монахи Афона официально отказали Варфоломею в признании ПЦУ.

Также в Православной церкви Чехии и Словакии не признали ПЦУ, а Епифания назвали самозванцем.