После форума Порошенко "Открытый диалог", который проходил во Дворце спорта в Киеве 9 февраля и во время которого действующий президент объявил об официальном старте своей предвыборной кампании, журналист "Страны" поинтересовался у участников мероприятия, зачем они приехали и о чем вещал глава государства.

Выяснилось, что на форуме были представители Запорожской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Житомирской и других областей. Среди участников были депутаты, волонтеры, некоторые представлялись как члены "команды Порошенко".

На вопрос журналиста "Страны", правда ли, что участникам форума платят по тысяче гривен, люди отвечали "нет". Одна из присутствующих на мероприятии сказала, что выдали только блокноты, книжку с открытками, календарик - и все.

Свое участие в "Открытом диалоге" люди объясняли желанием "послушать про все", "про планы на будущее" и "про войну", а также узнать о "стратегическом курсе страны и планах на будущее".

Видео: YouTube/ Страна.ua

Мы уже писали, что на форум "Открытый диалог" во Дворец спорта 9 февраля не пустили журналистов "Страны". Зато на мероприятие стянули силовиков.

"Страна" следила за происходящим на форуме Порошенко в Киеве в режиме онлайн и публиковала главные тезисы, которые озвучил президент. В частности, он, как и обычно, говорил про НАТО и ЕС, томос и ПЦУ, а также объявил об официальном старте своей предвыборной кампании.