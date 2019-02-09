В субботу, 9 февраля, в Киеве на форуме президента Петра Порошенко у активиста Николая Выговского отобрали телефон и порвали плакат с надписью "Кто заказал Катю Гандзюк?". Об этом заявили в сообществе группы на Facebook.

"Активисту Николаю Выговскому, который пришел на встречу с Петром Порошенко, не дали задать президенту вопрос: когда двое заказчиков убийства Екатерины - Андрей Гордеев и Евгений Рищук - будут сняты с должностей?", - сказано в сообщении.

Отмечается, что охрана веля себя агрессивно с Выговским.

"Двое охранников Порошенко держали его за плечи и не давали встать с места и поднять плакат. Требование показать свои документы проигнорировали, а когда активист попытался сфотографировать провокаторов, забрали телефон. Плакат, который держал Николай, порвали", - отмечено в сообщении.

Фото: facebook.com

Также сообщается, что перед началом встречи лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко с избирателями на Контрактовой площади в Киеве полиция задержала активистов, которые стояли с плакатом "Кто заказал Катю Гандзюк?". Всех задержанных доставили в Подольское отделение полиции.

"Вскоре их отпустили, однако забрали личные вещи. Ребята требовали вернуть им вещи, вместо этого правоохранители применили газ. На задержание приехала полиция спецназначения (бывший Беркут), применяли силу. Есть пострадавшие", - говорится в публикации.

Фото: facebook.com

Напомним, что глава Херсонского облсовета заявил, что готов покинуть должность из-за дела Гандзюк.

Также отец Кати Гандзюк показал, как умирала его дочь.