В субботу, 9 февраля, в Париже продолжаются антиправительственные акции протеста "желтых жилетов". Об этом пишет BFMTV.

В ходе протестов продолжаются столкновения участников акции с полицией. Правоохранители применяют спецсредства, а протестующие забрасывают их авто камнями.

Особенно напряженная обстановка возле здания Национального собрания Франции. Во второй половине дня одному из протестующих оторвало часть руки взрывом гранаты. 30-летний мужчина из числа демонстрантов хотел отбросить гранату со слезоточивым газом, но она взорвалась у него в руке. Пострадавшего отвезли в больницу. Еще один "желтый жилет" был ранен в ходе потасовки с полицией после того, как как силовика ударили по лицу.

Кроме того, протестующие атаковали отделения банков на бульварах Распай и Монпарнас, когда колонна "жилетов" двигалась от Елисейских полей к Сенату. Один из офисов крупной страховой компании был полностью уничтожен погромщиками. Пострадало представительство банка BNP, ущерб был нанесен и ряду других компаний.

Напомним, в прошлую субботу в Париже полиция применила спецсредства против желтых жилетов.

Также мы писали, что после протестов "желтых жилетов" Макрон решил начать национальные дебаты.