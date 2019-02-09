В России заявилии о возможности начать диалог с Нидерландами по теме сбитого над Донбассом малазийского Boeing МН17. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Диалог у нас не прерывался, в том числе, на политическом уровне, мы затрагиваем эти вопросы, мы готовы к разговору, прежде всего, исходя из того, что он будет затрагивать такие вопросы, как непредоставление первичных данных Украиной следственной группе, которая ведет это дело в Нидерландах", - сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Так же дипломат назвал и условия сотрудничества двух стран.

"Речь также должна идти об ответственности Украины, которая не закрыла свое пространство, и о всех других аспектах, связанных с неучетом нидерландской стороной той информации, которую мы предоставляли им в Гааге в рамках правового сотрудничества", - добавил он.

Напомним, что на генассамблее ООН Нидерланды и Австралия заявили, что признают выводы следователей о причастности России к крушению рейса МН17 на Донбассе.

Также мы сообщали, что мандат международной миссии защиты расследования катастрофы МН17 продлили.