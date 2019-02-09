Пограничники задержали троицу преступников, которые в селе Старое Село Ровенской области 7 февраля расстреляли мужчину. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Отметим, что убийство произошло вечером 7 февраля. Мужчины на автомобиле BMW иностранной регистрации расстреляли 30-летнего жителя села Старое Село, который от полученных ранений погиб на месте. После этого правоохранители ввели план "Сирена", чтобы задержать преступников. Сотрудники Госпогранслужбы, в свою очередь, сразу усилили охрану границы.

Пограничникам удалось задержать троих подозрительных молодых людей в районе населенного пункта Березовое, они появились из леса. Документов мужчины при себе не имели, однако назвались гражданами Украины. Во время проверки у одного из них, 22-летнего жителя Владимирецкого района, пограничники также обнаружили пистолет.

Для выяснения всех обстоятельств мужчин отправили в полицию. Во время разговора с правоохранителями 22, 21 и 20-летний молодые люди заметно нервничала, следствие продолжается.

Напомним, в поселке под Ровно пьяный хулиган бросил гранату в молодую пару на прогулке.

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