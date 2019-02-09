В Архангельской области России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового нашествия белых медведей. Об этом сообщает РИА "Новости".

В районе поселка Белушья Губа зафиксировали 52 медведей. Они заходят на территорию села. Отмечаются даже случаи агрессивного поведения диких животных: нападение на людей, проникновение в жилые и служебные помещения.

Постоянно в поселке находятся от шести до десяти животных. Власти обеспечивают безопасность местных жителей, устанавливая дополнительные ограждения в местах прогулок. Работников и военнослужащих привозят к местам занятости на спецтранспорте.



При этом в муниципалитете заявили, что принимаемые меры неэффективны - медведи не реагируют на светошумовые сигналы и попытки патруля отогнать их от людей. Отстрел наиболее агрессивных особей запрещен.

В соцсети делятся видео косолапых гостей, которые сидят под дверями домов и выпрашивают еду у людей. "Я кашу варю, а он мордой нюхает. Понимает", - говорит местная жительница в видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Как сообщала "Страна", в октябре прошлого года Одесская область угодила в эпицентр природной аномалии из-за нашествия комаров и медуз. А в июне в столице Украины можно было наблюдать нашествие бабочек.

Напомним, климатологи утверждают, что человечество живет в самое жаркое десятилетие за всю историю наблюдений.