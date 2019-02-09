В ночь с пятницы на субботу, 9 февраля, в районе пункта пропуска "Станица Луганская" на Донбассе противник использовал лазерное оружие. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В частности, сообщается, что признаки использования лазерного оружия фиксировались с 22:00 8 февраля до 04:00 9 февраля. Служащие украинских пограничных нарядов по прикрытию дорожного коридора заметили, что со стороны оккупированной территории каждые 2-3 минуты светят лучи светло-фиолетового цвета.

"Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча установить не удалось", - сказано в сообщении пограничников.

В то же время Госпогранслужба заявляет, что признаки использования лазерного оружия на Донбассе много раз фиксировались в течение 2016-2018 годов, из-за него в ходе несения службы поражение органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение используя оптические приборы.

Напомним, в октябре пограничники заявили, что в зоне ООС против них применяют лазерное оружие. Один боец почти ослеп.

Также мы писали, что в ООН признали военным преступлением использование ослепляющего лазерного оружия.