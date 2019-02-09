В Украине снова пытаются переименовать Днепропетровскую область. Из всех вариантов названий выбрали самое экзотическое – Сичеславская. Так звучит вариант Института национальной памяти и его шефа Владимира Вятровича.

Эта организация отметает более нейтральные варианты названий – например, Днепровская область. И предлагает привязывать имя региона не к его географии, а к временам Запорожской сечи.

Разумеется, историческое имя области – Екатеринославская губерния – Вятрович даже не рассматривает. Хотя именно под таким названием Днепропетровщина впервые появилась на карте Российской империи. Как административную единицу губернию создали при царице Екатерине Второй (которая, к слову, и разогнала окончательно Запорожскую Сечь).

Вообще, переименования – одна из самых смешных историй последней пятилетки. Декоммунизация проводится большевистскими методами – никто не спрашивает жителей городов и областей, которые меняют свое название. В итоге на карте Украины появились крайне странные топонимы.

"Страна" вспомнила самые яркие из них.

Горишние Плавни

Первой проблемой с переименованиями стала их откровенная неблагозвучность. Прежние, коммунистические названия звучали лучше – так жалуются жители сменивших имя городов.

Хрестоматийный пример – Комсомольск Полтавской области. С 2016 года он называется Горишние Плавни (по-русски – Верхние Плавни). По имени хутора, который стоял на месте появившегося в 70-х годах города.

Здесь мы видим еще одну – уже чисто этическую – проблему с переименованиями. Новые власти Украины принялись менять название тем городам и улицам, которые строились не ими. Так же, к слову, поступали и большевики, меняя вывески на том, к чему лично они не были причастны.

Отметим при этом, что коммунисты серьезно преобразовали те города, которым давали новые названия (или же вообще строили их с ноля). Там были построены сотни новых производств. В Украине же идет обратный процесс – депопуляция и деградация многих населенных пунктов.

Комсомольск здесь – классический пример. Это был рабочий поселок, созданный в 1961 году вокруг Днепровского ГОКа. Туда действительно ехали в основном комсомольцы – трудиться "на стройках социализма". Отсюда и название поселка, который через десять лет разросся и получил статус города.

Если советское название города хоть как-то отражало его индустриальную историю, то "Горишние Плавни" резко опустили Комсомольск до уровня хутора. И вызвали возмущение горожан. На общественных слушаниях большинство из них высказались за название "Святониколаевск". Но Рада выбрала предложенное Вятровичем название – на хуторе Горишни Плавни он обранужил следы казацкого поселения. Видимо, этого было достаточно.

В городе проходили митинги против этого странного названия. Впрочем, верховная власть их не услышала. А после переименования городской голова Дмитрий Быков обещал подать на Раду в суд:

"Город Комсомольск был основан в 1960 году и не имел других исторических названий. Город строили первопроходцы, наши ветераны, поэтому это название является для нас историческим. На сегодняшний день юридическим отделом исполкома готовится исковое заявление в Высший Административный суд", - говорил Быков.

Однако судьи через несколько месяцев отказали горишнеплавцам. А в соцсетях еще долго муссировались мемы о новом, для кого-то крайне забавном названии бывшего Комсомольска.

Кропивницкий

Похожая история была и с Кировоградом, которые сменил это благозвучное название на невнятный "Кропивницкий".

Городом это место стало опять-таки при СССР – а начиналось все с крепости Елисаветград, заложенной еще в 18 веке.

И снова Рада наплевала на мнение горожан, которые во-первых не хотели смены названия – а во-вторых, если и были согласны его менять, то не что-то более историчное и лучше звучащее.

Кстати, еще в 2000 году прошел референдум по вопросу возвращения исторического названия Елисаветград, но тогда 70 % кировоградцев высказались против. И действительно – что общего между небольшой военной крепостью царских времен и большим индустриальным центром?

В 2008 году было принято решение провести новый референдум по этому вопросу, который решили совместить с внеочередными выборами в Верховную Раду. Однако президент Украины указ о перевыборах отменил, и городской референдум тоже не состоялся.

Но вот наступила декоммунизация, и Кирова из названия потребовалось убрать. В городе прошли общественные слушания, на которых выбрали семь вариантов: Елисаветград, Ингульск, Златополь, Эксампей, Кропивницкий, Казацкий и Благомир.

Подавляющее большинство горожан выбрало историческое название Елисаветград. При этом Комитет Рады по вопросам местного самоуправления рекомендовал название Ингульск – чтобы не упоминать российскую царицу Елизавету.

Местные власти, ссылаясь на недовольство кировоградцев, отказались от "Ингульска". Тогда Рада предложила вариант "Кропивницкий" - в честь актера и драматурга Марка Кропивницкого, творившего на рубеже конца XIX - начала XX веков.

Однако 82% горожан высказались против и этого переименования – и понятно почему. Актер и драматург Кропивницкий не так уж и известен. А вот отсылка к "крапиве" в названии рождает не слишком приятные ассоциации. Но демократия снова "восторжествовала": 10 июня 2016 года депутаты горсовета отклонили название "Кропивницкий" - а уже через месяц Рада, невзирая на это, его утвердила.

Даже сейчас почти половина "кропивничан" недовольны тем, что это произошло и хотят вернуть старое название.

Проспекты Бандеры и Шухевича в Киеве

"Бандеризация" Украины при новой власти началась ленинскими темпами. По мере исчезновения памятников и улиц, посвященных вождю пролетариата, появлялись монументы и топонимы с именем вождя Организации украинских националистов.

И раз, Степан Бандера стал украинским "лениным", то в столице в честь него стоило назвать нечто грандиозное. Вот только в центре Киеве уже все давно переназвали. Поэтому имя лидера ОУН – в пику России, конечно же – присвоили в 2016 году Московскому проспекту.

Правда, выглядело это крайне странно. Ведь эту скоростную магистраль построили при УССР, в 1976 году. Условно говоря – усилиями "ленинцев". А теперь на творение рук коммунистов зачем-то наложили имя человека, который с ними боролся. Что хотели этим образом сказать – непонятно. Но любое предположение сыграет явно не в пользу как Бандеры, так и декоммунизаторов.

Интересно, что сам глава ОУН в Киеве даже никогда не был. А само название "Московский" появилось не в советское время, а в начале 2000-х. То есть формально оно даже не подпадает под декоммунизацию.

Параллельно проспект имени Ватутина, который примыкает к бывшему Московскому, Киевсовет переименовал в проспект Романа Шухевича. Однако решение так и не вступило в силу. Его заблокировал Окружной админсуд Киева по иску правозащитных организаций "Антифашистская правозащитная лига" и "Еврейская правозащитная группа".

Отметим, что и Ватутина пытались переименовать в Шухевича с "толстым" намеком на тот факт, что генерала, освобождавшего Киев, убила, по одной из версий, группа УПА.

Интересно, что негативную реакцию на оба переименования высказали не только в России. Против резко выступили в Польше и даже Израиле. Обоих националистов – и Бандеру, и Шухевича – прочно связывают не только с русофобией, но и с Холокостом.

В Польше на фоне появление в Киеве проспекта Бандеры развернулась настоящая идеологическая война с Украиной. Ее кульминацией стало принятие закона о "бандеризме", которым вводилась уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов. А Владимир Вятрович получил в соседнем государстве статус персоны нон-грата.

Воскрешение города "Золотого теленка"

Еще один очень интересный момент связан с переименованием портового города Ильичевск. Его назвали Черноморском.

Это выдуманный город Ильфа и Петрова из "Золотого теленка", где орудовал Остап Бендер. Теперь же он появился "в реале".

Кончек вместо Октября. Декоммунизация Крыма

Еще одну занятную страницу в истории переименований являют собой решения Рады по Крыму. Там Украина переименовала десятки населенных пунктов. Хотя по факту полуостров она не контролирует.

И если на подконтрольной территории проводилась хотя бы видимость учета мнения местных жителей, то по Крыму Рада просто "штамповала" новые названия, не интересуясь - хотят ли жители, скажем, Красноперекопска оказаться в городе под странным названием Яны Капу?

"Яны Капу" - это по-татарски "Новые ворота". Дело в том, что Украина признала коренным народом Крыма исключительно крымских татар. И поэтому почти все 73 населенных пункта, переименованных на полуострове, получили татарские названия.

Так, поселок Кировское переименован в Ислям-Терек, Красногвардейское - в Курман, Ленино - в Еди-Кую, Советский - в Ички. А село Октябрь - в Бай-Кончек.

Теперь карта украинского Крыма по названиям почти ничем не отличается от, к примеру, Турции.

Впрочем, даже сервис Google Maps при просмотре его из Украины не показывает всех этих новых названий. Уж слишком они экзотически выглядят для тех, кто живет на полуострове и не принимал никакого участия ни в самой декоммунизации, ни в избрании парламента, который ее проводил.

Против Правды, Дружбы народов и за Маккейна

Один из любопытных эпизодов декоммунизации стали атаки на довольно нейтральные и миролюбивые названия, которые прочно закрепились в топонимике столицы.

Речь о проспектах Правды и Дружбы Народов. Их пытались переименовать, но в итоге не сделали этого.

"Правда" не устроила декоммунизаторов потому, что речь шла о главной газете Коммунистической партии Советского Союза. И с одной стороны это соответствует закону о борьбе с советским наследием.

С другой – здесь можно было переименовать, сменив суть, а не слово. Потому что против слова "Правда" вряд ли у кого-то могут быть возражения. Однако проспект требовали переименовать именем инженера Аманда Струве. Но пока не сложилось.

Более интересная история с проспектом Дружбы Народов. Эта магистраль, казалось бы, ни с какой стороны не касается борцов с коммунизмом. Да, дружба народов – часть идеологии СССР. Однако претензий к лозунгу выдвинуть в здравом уме невозможно. Поэтому переименовать Дружбу народов в Киеве пытались дважды.

Первой идеей стало назвать проспект в честь идеолога украинского национализма Николая Михновского - автора "Десяти заповедей украинца", которые призывали к моноэтническим бракам, борьбе с "жидами и москалями" и прочим скандальным даже в начале прошлого века вещам.

Еще более скандальной выглядела идея окрестить Дружбу народов именем умершего в США сенатора Джона Маккейна – известного противника России. Но и это не прошло проверку ни здравым смыслом, ни даже Киевсоветом.

Правда, Маккейна осенью все же попытались втиснуть в топонимику столицы. Лично Петр Порошенко предложил назвать именем сенатора улицу Ивана Кудри в Печерском районе Киева. Но власти Киева пока этого не сделали. Видимо, сыграла роль негативная реакция киевлян – Кудря был героем подполья во время фашистской оккупации Киева и погиб в застенках гестапо.

Получить накануне выборов целую улицу противников действующей власти в мэрии, видно, не захотели. Даже несмотря на то, что семья Маккейна выразила согласие занять место борца с фашизмом Кудри в новом пантеоне украинцев.