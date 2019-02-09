В Мукачево Закарпатской области патрульные полицейские спасли семью, которая даже не подозревала, что их дом пылает. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Инцидент произошел 8 февраля, около 11 часов на улице Дарвина. Патрульные заметили сильное задымление и пламя на крыше одного из частных домов. Инспекторы вызвали пожарных, а сами бросились в дом, чтобы проверить, есть ли кто-то в здании.

Внутри находились трое жителей: муж с женой и их мать - пожилая женщина. Пострадавшие даже не подозревали, что их дом пылает. Инспекторы помогли людям собрать самое необходимое и вывели их на улицу. В это время прибыли пожарные, которые потушили пожар.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Напомним также, что на Закарпатье серьезная авария оставила без тепла свыше 4 тысяч домов в 16 населенных пунктах. Ранее стало известно, что на Закарпатье суд отпустил под залог 14-летнего школьника, который зарезал товарища.

Как сообщала "Страна", в Мукачево от кори умер 12-летний мальчик.