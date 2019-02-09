В субботу, 9 февраля, в Риге прошел митинг в поддержку мэра города Нила Ушакова, которого недавно заподозрили в коррупции. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что в митинге приняло участие около тысячи человек. Он проходил в центре столицы Латвии - на Ратушной площади. Сам мэр города также принял участие в мероприятии и выступил перед собравшимися. Он говорил на двух языках - латышском и русском.

Ушаков заявил, что он гордится тем, что он русский и ему больно, когда латыши и русские конфликтуют.

"Многие меня защищают, потому что я русский, и многие меня за это же и ругают. Мой родной язык — русский…Я горжусь тем, что я родился в Латвии, и я люблю Латвию. Я всегда буду защищать и бороться за латышей и русских, потому они — моя семья", - сказал мэр Риги.

"Страна" писала о том, что Ушаков и его партия официально выступают за прекращение конфронтации с Россией, рассматривая Москву как центр силы, с которым нужно иметь хорошие отношения. При этом мэр Риги поддерживает нахождение страны в ЕС и НАТО.

Также мы сообщали, что до введения санкций партия "Согласие" была партнером "Единой России", после санкций, наложенных ЕС, разорвала эти связи.

В конце января дома и на работе у Нила Ушакова прошли обыски. Сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией увезли Ушакова на служебном микроавтобусе на допрос. Он успел выкрикнуть журналистам: "Совесть моя чиста!", а затем на его странице в Facebook появилась запись о том, что никаких противоправных действий он не совершал, никакой процессуальный статус к нему не применен и никаких подозрений против него не выдвинуто. Также он заявил, что не собирается уходить со своей должности.