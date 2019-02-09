Сегодня, 9 февраля, форум Петра Порошенко "Открытый диалог" стал скорее закрытым мероприятием, куда бюджетников свезли на автобусах из регионов ради выступления и выдачи агитационных материалов в поддержку действующего главы государства. Журналисты "Страны" смогли рассмотреть, что людям подарили в презентабельных красно-белых коробках.

Гости форума выходили из зала Дворца Спорта в руках с картонными коробками, в которых содержались брошюры, агитлистовки, календари с портретом Петра Алексеевича. В этих же упаковках были портреты гаранта Конституции в бумажной рамке, чтобы ставить на стол. Однако люди почему-то стыдливо прятали содержимое пакетов, в которых еще флаг на пластиковой ножке.

С первого взгляда картонные коробки больше напоминали упаковку для ноутбуков. Только вместо клавиш с буквами дизайнеры изобразили лозунги в блоках. "Надежда", "Уважение", "Доблесть", "Единство", "Мир" и прочие фреймы.

Коробки с листовками и календарями скорее напоминали упаковку от ноутбука Фото: Страна.ua

Некоторые брали сразу несколько коробочек Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Внутри все упаковано компактно и даже "пустенько" Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Настольный календарь на 2019 год Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", 9 февраля Петр Порошенко объявил об официальном старте своей предвыборной кампании.

Также мы писали, что журналистов "Страны" снова не пустили на форум Порошенко.