Страны Евросоюза поддержали компромиссное решение Франции и Германии по возможным поправкам к европейской газовой директиве, касающимся "Северного потока-2". Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что изначально директива могла осложнить реализацию проекта "Северный поток-2", но Париж и Берлин согласовали новый текст, который 8 февраля рассмотрели и одобрили представители 28 стран ЕС. Председательствующая Румыния получила от Совета ЕС мандат на переговоры с Европарламентом по окончательному утверждению новых правил эксплуатации газопроводов.

Новый вариант газовой директивы предполагает "исключения для уже существующих газопроводов". Таким образом, новые правила для газопроводов из третьих стран будут применяться по решению той страны, в которой этот газопровод соединяется с европейской газотранспортной системой. То есть Германия получит право сделать исключение из новых правил для "Северного потока-2".

Напомним, что проект российского "Газпрома" попал в центр международного внимания после аннексии Крыма 5 лет назад. В ноябре 2017 года Еврокомиссия предложила пересмотреть газовую директиву ЕС и распространить правила внутреннего европейского рынка на газопроводы из третьих стран и запретить совмещение функций поставщика газа и оператора газопровода. Пересмотр газовой директивы ЕС в апреле 2018 года поддержал Европарламент.

7 февраля МИД Франции заявил, что Париж поддерживает пересмотр газовой директивы ЕС и применение новых правил к "Северному потоку-2". Германия, для которой трубопровод экономически выгоден, всячески поддерживает его запуск. В строительстве нового газопровода заинтересованы также Нидерланды, Австрия, Франция (до недавних пор), Чехия.

После компромиссного решения Берлина и Парижа французская сторона заявила, что оно не ставит под угрозу проект "Северный поток-2", но позволяет его "строго контролировать и потенциально изменить его конфигурацию". По мнению Франции, Еврокомиссия сможет добиться гарантий продолжения транзита российского газа через Украину и Словакию - после вступления в строй нового российско-германского газопровода.

Напомним, "Страна" подробно описывала, почему поссорились и как помирились Меркель и Макрон в связи со строительством "Северного потока-2".

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