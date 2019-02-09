В ночь с 8 на 9 февраля в Киеве умер известный украинский журналист Олег Ныпадымка. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Причиной смерти стала остановка сердца. Отмечается, что Олег Ныпадымка родился 21 января 1958 года. Он окончил факультет журналистики Кишиневского госуниверситета. Работал заместителем главного редактора в ряде украинских газет, в частности, "Финансовая Украина", "Всеукраинские ведомости", "Киевские ведомости".

В 1997 году Олег Ныпадымка основал газету "Сегодня" и стал ее главным редактором. Там он проработал до 2002 года. В 1998-ом Ныпадымка - получил звание Заслуженный журналист Украины. После этого основал газету "Новая".

Фото: Facebook/ Олег Ныпадымка

Напомним, в конце января после укола анестезии в больнице умер известный украинский журналист и редактор Николай Бабич.

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