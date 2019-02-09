В субботу, 9 февраля, на форуме "Открытый диалог" президент Порошенко заявил о том, что с сегодняшнего дня официально начинается его предвыборная кампания.

"Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания. Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу. Победа нам нужна только честная. Такая, которую никто не сможет поставить под сомнение", - сказал он.

Мы уже писали, что на форум во Дворец спорта 9 февраля не пустили журналистов "Страны". Зато на мероприятие стянули силовиков.

"Страна" следит за происходящим на форуме Порошенко в Киеве в режиме онлайн и публикует главные тезисы, которые произносит президент. В частности, он, как и обычно, говорит про НАТО и ЕС, томос и ПЦУ, а также анонсирует свой поход в президенты на второй срок.