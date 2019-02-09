Следователи государственного бюро расследований задержали во Львове на взятке чиновника Государственной миграционной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, по данным ведомства, главный специалист одного из районных отделов Государственной миграционной службы Украины во Львовской области требовал и получил 14 000 гривен от гражданина Исламской республики Пакистан за выдачу вида на постоянное место жительства в Украину.

Коррупционера задержали "на горячем". Сейчас военная прокуратура Западного региона ведет расследование. Чиновника подозревают в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Мужчине грозит 5 - 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, ГБР и полиция задержали замглавы Печерской РГА Киева на взятке в 20 тысяч гривен.

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