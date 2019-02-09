Львовский чиновник за 14 тысяч гривен обещал оформить пакистанцу вид на жительство, но попался на взятке
Следователи государственного бюро расследований задержали во Львове на взятке чиновника Государственной миграционной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Так, по данным ведомства, главный специалист одного из районных отделов Государственной миграционной службы Украины во Львовской области требовал и получил 14 000 гривен от гражданина Исламской республики Пакистан за выдачу вида на постоянное место жительства в Украину.
Коррупционера задержали "на горячем". Сейчас военная прокуратура Западного региона ведет расследование. Чиновника подозревают в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Мужчине грозит 5 - 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества.
Фото: dbr.gov.ua
Напомним, ГБР и полиция задержали замглавы Печерской РГА Киева на взятке в 20 тысяч гривен.
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