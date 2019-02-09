В полиции все-таки зарегистрировали уголовное производство по факту недостачи десяти предметов культурной ценности, выявленной по результатам проверки Киево-Печерской лавры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проверке Министерством культуры Украины Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП, действительно установили, что не хватает десяти предметов, представляющих культурную ценность.

По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ведется следствие.

Ранее в Минкульте заявляли, что из Лавры пропали деревянный крест, чаша и иконы XIX века.

Скриншот: Facebook/ Служба безпеки України

Напомним, в ноябре 2018 года Минкульт начал опись имущества и мощей в Киево-Печерской лавре. В церквях Киевского патриархата такой описи не проводится. В Министерстве культуры Украины заявили, что по результатам инвентаризации в Киево-Печерской лавре не досчитались 10 предметов.

А в полиции заявили, что они не открывали никаких уголовных производств и не получала реальных фактов о заявляемой из Минкульта якобы недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.