Есть в столице места, куда карманники ходят "как на работу" и, как говорят на оперативном жаргоне, "бреют посетителей на лету". Одно из таких мест - кафе на бульваре Дружбы народов. Об этом "Стране" стало известно из информированных источников в Нацполиции.

Так, в одном и том же кафе на бульваре Дружбы народов, 21 из карманов посетителей регулярно пропадают крупные и не очень суммы. Кошельки клиентам там стоит держать крепко - в заведении нет камер видеонаблюдения.

Последний случай карманной кражи в этой кофейне произошел днем 8 февраля. У 66-летнего пенсионера, зашедшего выпить чашечку кофе, щипачи выкрали все деньги - 10 000 гривен. Киевлянин заметил пропажу только в тот момент, когда хотел рассчитаться за напиток. Потом действия разворачивались по стандартной процедуре: вызов полиции, заявление, регистрация преступления. Воры до сих пор не пойманы.

Напомним, мы писали о том, как в этом же кафе 27 декабря прошлого года был случай кражи по-крупному. Тогда у директора компании, занимающейся изучением общественного мнения, выкрали 100 тысяч долларов и 20 тысяч евро.

Не исключено, что местные оперативники осведомлены о "насиженной" точке карманных воров и при желании могли бы устроить засаду и "отработать" щипачей, но раз злоумышленники так нагло воруют в одном и том же месте, вполне возможно, что они купили себе у полиции "абонемент" на "работу" в этом месте.

Также мы писали, что в Киеве воры вскрыли замки в элитном ЖК на Печерске и похитили более 4 миллионов.