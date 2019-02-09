Сегодня, 9 февраля, во Дворце Спорта проходит форум "Открытый диалог" президента Петра Порошенко, на котором он представит свою предвыборную программу на пост главы государства.

"Страна" следит за событиями в режиме онлайн.

15:00 Гости форума вышли на улицу и направляются к своим автобусам, на которых приехали из регионов.

14:30 Форум завершился. Люди выходят из зала. Некоторые несут в руках картонные коробки с брошюрами, агитлистовками и календарями.

В этих же коробках портреты Порошенко в бумажной рамке, чтобы ставить на стол. Однако люди почему-то стыдливо прячут содержимое пакетов, в которых еще флаг на пластиковой ножке.

Кстати, в коридорах Дворца Спорта были расставлены восковые фигуры, которые вызвали некоторое недоумение у гостей встречи.

14:25 В соцсетях появились фото с выступления гостей на форуме. Среди прочих выступила актриса Ада Роговцева.

Фото: u.bezpalko/Instagram

14:24 Петр Порошенко отметил, что курс на ЕС и НАТО закреплен в Конституции. По словам Порошенко, 334 народных депутата из различных фракций проголосовали за эту инициативу. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, присутствующая в зале, поправила президента, отметив, что голосовавших было 335 человек. Всех, кто не голосовал, Порошенко назвал "пятой колонной Кремля".

14:20 Президент с первой леди прошлись по залу в окружении охраны. Гости здороваются с ними за руку, некоторые делали селфи.

14:15 Петр Порошенко пригласил на сцену супругу - Марину. Все вместе поют гимн Украины.

14:03 Выборы как часть евроатлантической стратегии. Порошенко заявил, что 9 февраля официально начинается его предвыборная кампания. "Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу. Победа нам нужна только честная. Такая, которую никто не сможет поставить под сомнение", - сказал он.

13:59 Петр Порошенко объявил, что идет на второй строк. Все люди в зале встали и аплодируют ему стоя. Он свел программу к двум-трем стратегическим целям - избавление людей от бедности, вступление страны в ЕС и НАТО, возвращение мира на выгодных для Украины условиях и восстановление территориальной независимости. Он говорит о том, что не позволит, чтобы "в офисе украинского президента сидел зацепленный на крючок агент РФ" или тот, "который станет перед хозяином Кремля на колени".

Фото: facebook.com/petroporoshenko

13:44 Кризис-позади. "Надежду вселяет то, что худшее - точно позади. Что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, - отступает. Что восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни", - заявил Порошенко. "Сегодня мы уже можем ставить себе те задачи, которые еще вчера казались бы пустыми обещаниями. Свою стратегию преодоления бедности озвучил 29 января…. Итак, наступать будем по пяти направлениям: агропромышленный комплекс, ИТ-индустрия, машиностроение, инфраструктура и логистика, туризм", - подчеркнул он.

13:40 Порошенко о членстве в НАТО и ЕС. "Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние", - заявил он.

13:36 Порошенко говорит о стремительном росте новой отрасли - IT-сектора. "Сейчас он обеспечивает до 4% ВВП Украины, дает высокооплачиваемую работу около ста пятидесяти тысячам украинцам. Ожидается, что в ближайшие полтора - два года эта цифра возрастет до двухсот тысяч", - отметил президент.

13:32 Там, где есть электричество - будет интернет. Петр Порошенко неожиданно пообещал жителям села высокоскоростной Интернет. "Мы должны обеспечить качественный, быстрый, широкополосный интернет в каждом селе. Запомните, там, где есть в Украине электричество – будет и интернет", - сказал он.

Глава государства добавил, что это является залогом развития телемедицины.

13:30 Петр Порошенко выступает на форуме, он сообщил о первенстве Украины в экспорте подсолнечного масла, лидерских позициях в экспорте зерна (3 позиция). Украина, по словам Порошенко, занимает 10-е место среди поставщиков молочной продукции.

13:18 На форуме выступил режиссер Ахтем Сеитаблаев. Он отметил, что 9 февраля 2017 года начались съемки фильма "Киборги", что является достаточно знаковым моментом.

13:16 Гостей на форуме развлекает группа "ТиК". В песне "Так я люблю Україну!" есть достаточно патриотичные рядки: "Я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю Країну мою..."

Публикация от Михаил (@mikldolgov) 9 Фев 2019 в 2:31 PST

Публикация от Павло Шульгай (@pavlo_shulgai) 9 Фев 2019 в 2:29 PST

13.15 Журналистов "Страны" - корреспондента Кирилла Малышева и оператора Владислава Бовтрука не аккредитовали на форум. Подробнее...

13:10 Появились панорамные фото у Дворца Спорта. С высокой точки видно количество автобусов, которые привезли людей на форум Петра Порошенко.

13:00 На форум привезли обеды, воду и соки. Что входит в обед - не признаются. Но отдельной машиной привезли несколько десятков коробок в черных мусорных пакетах. Через пакеты видно, что в ящиках - вино Коблево и водка "Президентский стандарт". Водку грузят в автобусы, на которых привезли участников форума.

12:45 У Дворца Спорта тихо. Людей почти нет, а все гости, видимо, уже внутри. Многие, кто приезжал из регионов сбивались группами у проходов и ждали своих кураторов изнутри. Они выносили людям пригласительные.

Многих приезжих волновал вопрос, компенсируют ли им растраты на дорогу, но их заверяли, что деньги отдадут. Некоторые люди приходили уже со своими именными пригласительными. На территории НСК Олимпийский стоит десятка три-четыре автобусов. Номера разных регионов (есть даже евробляха). Автобусы уже пустые. Есть и на донецких номерах.

Все фото: Страна.ua