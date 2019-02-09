В ночь с 8 на 9 февраля в одном из дворов Киева на улице Павла Чубинского обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, около полуночи тело умершего мужчины обнаружили возле лавочки у подъезда дома по улице Чубинского, 10. Труп обнаружили прохожие - и вызвали "скорую".

Врачи, прибывшие на место происшествия, смогли только констатировать смерть. Сообщается, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено, однако причину смерти пока не установили. По данным местных жителей, скорее всего, мужчина не проживал в доме, рядом с которым нашли его труп. Также сообщается, что он не бездомный, судя по внешнему виду, ему около 30-35 лет.

Видео: YouTube/ informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

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