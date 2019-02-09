Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 7 февраля уменьшился до 10,793 млрд кубометров. Они заполнены лишь на 34%. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. При этом в течение суток из хранилищ было отобрано 57,50 млн куб. м газа. Также 7 февраля в Украину за сутки поступило 23,27 млн куб. м газа: из Словакии – 17,33 млн кубов, из Венгрии – 4,14 млн кубов, из Польши – 1,80 млн кубов.

Собственная добыча газа за сутки составила почти 59 млн кубометров газа.

Как известно, Украина располагает крупнейшими в Европе подземными хранилищами газа активной емкостью почти 31 млрд куб.м.

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