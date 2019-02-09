Сегодня, 9 февраля, журналистов "Страны" - корреспондента Кирилла Малышева и оператора Владислава Бовтрука не аккредитовали на форум "Открытый диалог" во Дворце спорта, где президент Петр Порошенко должен представить свою предвыборную программу.

Заявка от журналистов была подана около 11:00, в то время как начало форума запланировано на 14:00.

Напомним, это не первый случай, когда журналистам "Страны" отказывают в присутствии на мероприятиях и встречах Петра Порошенко. Так произошло и 29 января, когда журналистов "Страны" не пустили на форум Порошенко "От Крут до Брюсселеля. Мы идем своим путем", во время которого глава государства объявил о том, что он баллотируется на предстоящих выборах. Тогда наших журналистов "не было в списках", несмотря на то, что мы аккредитовались в установленном порядке. Петр Алексеевич пока что единственный из кандидатов, который начал выдвижение с недопуска журналистов.

Как сообщала "Страна", на форум Порошенко с самого утра стягивают силовиков.