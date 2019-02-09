Информация о том, что президент Петр Порошенко якобы выиграл суд у ВВС касаемо правдивости публикаций о взятках украинской стороны за встречи с Дональдом Трампом, является ложью. Об этом юрист Андрей Портнов написал в своем Telegram-канале.

Так, 8 февраля в ряде СМИ появилась информация о том, что судья Высокого суда Лондона признал, что материал о взятках команды Порошенко Трампу в телепрограмме News at Ten носит однобокий характер.

"Новость немного странная, потому что несколько недель назад я сам общался с журналистами BBC на предмет моих будущих публичных свидетельских показаний о коррупции Порошенко при рассмотрении этого дела. Кроме того, свидетельские показания в этот процесс готовят и другие украинские политики и бизнесмены. И этот кейс только на старте своего длинного юридического пути", - написал Портнов.

По его словам, он связался с журналистами ВВС, которые сообщили, что Порошенко ничего не выигрывал у издания.

Напомним, назначенный Порошенко посол Шевченко продал землю в Крыму по российским законам.

Также мы писали, что на форум Порошенко, где он представит предвыборную программу, стягивают силовиков.