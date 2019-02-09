В последнее время центр Киева (Майдан, Крещатик, Бессарабская площадь и прилегающие улицы) стали местом грабежей и хулиганств с побоями. "Страна" описывала жестокие избиения подростками прохожих на Бессарабке, нанесения ножевых ран парню возле ЦУМа и другие эпизоды. Чаще всего уличные преступления здесь совершают представители этнических групп с Кавказа. По оперативной информации, всему виной расположение круглосуточных увеселительных заведений, из которых часто выходят потенциальные жертвы навеселе и сразу привлекают уличных преступников.

Последний случай нападения на прохожего произошел ночью 9 февраля на Бассейной улице. Как "Страна" узнала из собственных источников в МВД, молодой человек возвращался домой из клуба в Днепровский район. На Бассейной ожидал такси. В это время рядом с ним затормозили красные "Жигули". Из машины выскочили двое кавказцев, которые сбили парня с ног, вывернули карманы, забрали кошелек и iPhone и умчались на своей машине в сторону бульвара Леси Украинки.

Парень попросил помощи у прохожих, вызвали полицию и благодаря слаженным действиям сотрудников полиции грабители были задержаны по горячим следам. На бульваре Леси Украинки полиция для проверки остановила похожие по описание красные "Жигули" на житомирских номерах. Подвезли потерпевшего, который и опознал в двух кавказских джигитах своих обидчиков. Сейчас полиция проверяет их на причастность к аналогичным преступлениям. Двое мужчин были задержаны и помещены в изолятор временного содержания, им грозит по ч.2 ст.186 УК Украины до 6 лет тюрьмы за групповой грабеж.

Как сообщала "Страна", в Киеве на парковке "Эпицентра" разбили окно авто и ограбили его владелицу. Прибывший патруль предложил не писать заявление.

Также "Страна" писала, как средь бела дня вооруженные люди попытались отобрать авто у киевлянина. Ему пришлось прятаться в банке.