За 2018 год более 46 тысяч граждан Украины не пустили в Польшу. Об этом со ссылкой на Пограничную службу государства пишет "Укринформ".

Так, отказ во въезде, по данным ведомства, получили 46,2 тысяч человек. Всего погранслужба Польши выдала 48,7 тысяч решений об отказе во въезде.

Чаще всего украинцам отказывали, потому что у них не было документов, которые бы объясняли, зачем и при каких условиях они собираются находиться в республике. Также популярной причиной отказал стало отсутствие соответствующих финансовых ресурсов для пребывания в Польше или средств на возвращение в страну происхождения или транзита.

Напомним, пограничники Украины отчитались, сколько россиян не пустили после отмены военного положения.

Также мы писали, что Канада отказала в визах четверти украинцев в 2018 году.