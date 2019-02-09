Сегодня, 9 февраля, состоится полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019, прямая трансляция начнется в 19:00 на телеканале СТБ и UA:Перший. Всего в открытых прослушиваниях примут участие шестнадцать участников. Об этом сообщает "Укринформ".

Как известно, в первом туре за право выйти в финал отбора будут соревноваться 8 участников:

группа The Hypnotunez - лидер Гера Луидзе, с песней "Hey";

LETAY - музыкант Илья Резников, с песней "Мила моя";

певица VERA KEKELIA - с песней "Wow";

группа ЦеШо - с песней "Hate";

группа YUKO - с песней "Galina Guliala";

Maruv - певица Анна Корсун, с песней "For you";

группа Brunettes Shoot Blondes - солист Андрей Ковалев с песней "Houston";

BAHROMA - фронтмен Роман Бахарев, с песней "Назавжди-Навсегда".

Второй полуфинал Нацотбора состоится 16 февраля. Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в Израиле, станет известно в финале Нацотбора 23 февраля. В жюри национального конкурса этого года - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.

Ранее "Страна" собрала информацию о музыкантах, а также видео композиций, которые они представят на суд зрителей.

Напомним, группа Kazka представила свою новую песню для отбора на Евровидение-2019.

Как сообщала "Страна", Украина выступит во второй половине первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2019, который пройдет 14 мая в израильском городе Тель-Авив. Лозунг конкурса - "Dare to Dream (Позволь себе мечтать)". В конкурсе будут принимать участие 42 страны.