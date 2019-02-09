В Австралии по Сиднею ударил мощный шторм. Город остался без света, некоторые его районы затоплены. Об этом пишет SBS News.

Так, обесточенными остаются 40 тысяч домов, затоплены десятки районов. При этом в некоторых пригородах Сиднея всего за тридцать минут выпало почти 50 мм осадков. После бушевания стихии по улицам Сиднея передвигаться теперь можно только на лодке. Водители попали в ловушки - они не могут выбраться из своих автомобилей, которые по самые окна оказались в воде.

По прогнозам синоптиков, непогода пока не будет уходить из Сиднея. Ожидаются грозы и сильные ветры как в субботу, так и в воскресенье днем.

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