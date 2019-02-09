В пятницу, 8 февраля, около 23:40, в днепровском студенческом общежитии профтехучилища туристического сервиса, расположенного на улице Байкальской, начался пожар. На место прибыла "скорая", несколько бригад ГосЧС и экипажей патрульной полиции. Об этом сообщает "Информатор".

Пожар начался в одной из комнат, расположенной на 3 этаже. Во время происшествия пострадала 17-летняя девушка, которая находилась в комнате. Из помещения ее вынес спасатель и передал медикам. Оказав первую помощь, врачи решили доставить девушку в детскую больницу №6. Предварительно, девушка отравилась, надышавшись дымом.

Локализовать и полностью потушить очаг возгорания спасателям удалось в 00:14. Что стало причиной пожара пока не известно. На место вызвали следственно-оперативную группу. В деталях случившегося разберутся правоохранители.

Фото: dp.informator.ua

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