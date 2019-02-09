Замминистра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий заявил, что ведомство даст властям страны рекомендацию пригласить президента России Владимира Путина на церемонию в честь годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Чихоцкого, МИД Польши порекомендует канцелярии президента страны позвать Путина на церемонию. "Такой будет рекомендация МИДа, когда канцелярия президента об этом спросит", - ответил дипломат на вопрос о том, следует ли Варшаве пригласить российского лидера. Он также добавил, что окончательное решение примет президент Польши Анджей Дуда.

Церемония, посвященная началу Второй мировой войны, ежегодно проходит на полуострове Вестерплатте возле Гданьска. Именно там 1 сентября 1939 года войска Третьего рейха напали на Польшу.

Напомним, что отношения России и Польше можно оценить как напряженные. Министр обороны Польши обвинил Путина и компанию в уничтожении самолета Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году. Он заявил, что есть настоящие доказательства того, что объединяет эту ужасную трагедия и катастрофу Boeing 777 над Донбассом.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что после строительства газопровода "Северный поток-2" Россия может пойти в наступление на Киев.

Ранее "Страна" анализировала, стоит ли мир на пороге Третьей мировой войны и что ждет Украину. Напомним о рассуждениях Путина о том, что в случае ядерной войны россияне "попадут в рай", а противники России "просто сдохнут".