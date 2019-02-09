Власти аннексированного Крыма призвали киевские власти, которые запланировали ракетные учения у границ полуострова, "умерить военный порыв". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Каждое государство имеет право проводить учения вооруженных сил в рамках стоящих перед ним задач, но то, что они проводят учения у границ России, у границ Крыма, говорит о том, что эти провокаторы никак не могут успокоиться. Им пора уже умерить свой военный порыв и попытки спровоцировать Россию на ответные действия", - заявил "первый вице-спикер крымского парламента" Ефим Фикс.

Фикс также подчеркнул, что границы Крыма надежно защищены.

Как сообщала "Страна", в феврале 2019 года на полигоне Ягорлык в Херсонской области возле аннексированного Крыма пройдут четыре учения по боевой стрельбе ЗРК Бук-М1, ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1.

В командовании Воздушных Сил ВС Украины отметили, что увеличение количества мероприятий боевой подготовки с подразделениями противовоздушной обороны связано с угрозами со стороны РФ.

Ранее "Страна" писала о том, что ВВС Украины и моряки провели учения на Азовском море. Также мы сообщали, что появились фото учений украинской реактивной артиллерийской батареи, которые прошли на берегу моря.