В середине января журналистам стало известно о том, что кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет кинобизнес в России. Сначала актер-политик это опровергал, но позже признал и заявил, что выйдет из состава учредителей кипрской фирмы, которая владеет кинокомпанией "Грин Филмс" в Москве.

Особенно любопытно в данной истории было то, что, как оказалась, "Грин Филмс" получил финансирование из российского бюджета на съемки фильма "Вниз" в размере 35 миллионов рублей (около 15 млн гривен).

Режиссером-постановщиком выступил Мариус Бальчюнас (творческий псевдоним Вайсберг, он же снял для "Квартала" комедии "Любовь в большом городе" и "8 первых свиданий").

Авторы сценария - Вайсберг и Дмитрий Глашкин. Последний по совместительству является директором "Грин Филмс".

В Интернете фильму "Вниз" внимание уделили буквально пару сайтов. Указывается, что режиссер - Вайсберг. Прокатчик - Централ Партнершип. Актеры: Александр Петров, Александра Бортич, Владимир Машков (Петров и Бортич сейчас считаются одними из самых востребованных и популярных в РФ, - прим.Ред.).

Синопсис короткий - "компания неизвестных людей застряет в лифте".

Мариус Бальчюнас не вышел на связь с корреспондентом "Страны". Однако нам ответили российский кинодистрибьютор и "главный герой" - Александр Петров ("Полицейский с Рублевки", "Т-34"). Прокатчик указал, что фильм "Вниз" в графике у них не стоит, а представители Петрова отметили, что в такой картине он не снимается.

Итого: компания Зеленского из российского бюджета 35 миллионов рублей получила, а куда потратила - непонятно. Разъяснили ситуацию "Стране" в Минкульте РФ.

Как говорится в полученном нами комментарии, "Грин Филмс" заявил российским чиновникам, что картина "Вниз" сочетает в себе элементы триллера и фильма ужасов.

"Что касается готовности ленты, подчеркнем, что она должна была быть сдана в Минкультуры России в декабре 2018 года, однако задержка с выходом картины может составить год", - сообщили нам в ведомстве.

Минкульт РФ, со ссылкой на представителя студии Дмитрия Глашкина, сообщил, что задержка связана с тем, что актеры в последний момент отказалась от участия в проекте. Теперь ожидается, что в прокат лента выйдет в конце 2019 года. Одну из ролей сыграет Дмитрий Нагиев - по крайней мере так обещает "Грин Фильмс".

Отдельно в ведомстве обратили внимание "Страны", что в связи с задержкой компания должна будет выплатить Минкультуры России штраф в зависимости от количества месяцев просрочки.

О какой конкретно сумме штрафа идет речь - неясно. Однако не исключено, что российская компания, связанная с Зеленским, не просто не заработает, но останется еще и должна бюджету России.