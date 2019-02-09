Во Львове пытались сорвать концерт Владимира Зеленского и студии "Квартал 95". Видео конфликта пикетчиков из числа ветеранов АТО и артиста появилось в сюжете ТСН.

На видео можно увидеть, как Зеленский вышел к протестующим рядом со львовским Дворцом культуры. Его пытались провоцировать. Впрочем, инцидент завершился давкой перед концертом. Однако мероприятие прошло при полном зале без инцидентов.

"Мы всех победим. Пока Донбасс не вернется в Украину, пока Крым не вернется, будем, ребята, защищать нашу страну... А как может быть по-другому?.. Кто такой Путин, скажите?" - спросил Зеленский, получив ответ хором: "Путин - @ло".

Как сообщала "Страна", во Львове Владимира Зеленского сопровождал личный охранник Коломойского - Максим Донец.

Ранее СМИ писали, что "акцию АТОшников" во Львове организована местным бизнесменом Игорем Кривецким по заданию Администрации президента с целью дискредитации Зеленского.

Ранее "Страна" писала о том, что Игоря Коломойского связывают с выдвижением Зеленского в президенты. Кроме того, он владеет каналом "1+1", на котором выходят шоу с участием комика, а также показали новогоднее обращение, в котором Зеленский заявил о своем походе в президенты.